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Su Kesintisi 3 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 3 Mart 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 3 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 3 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 3 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 3 Mart 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

3 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 3.03.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 3.03.2020 12:00:00
Detay: ANA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SAAT 12.00 A KADAR SULAR VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAHALLESİ,GÜL SOKAK

 

SİNCAN SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 3.03.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 3.03.2020 17:00:00
Detay: MAREŞAL ÇAKMAK MAHALLESİ LİSE CADDESİNDE KANAL İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA İMALATI DEVAM EDEN PİS SU VE YAĞMUR SUYU HATLARININ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI İLE KESİŞMESİNDEN KAYNAKLI HAT DEPLASESİ ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: SELÇUKLU VE MAREŞAL ÇAKMAK MAHALLELERİNİN BİR KISMI

 

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