Su Kesintisi 3 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 3 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
3 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
KALECİK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.05.2021 21:00:00
Tamir Tarihi: 2.05.2021 23:50:00
Detay: Kalecik Halit Cevri Aslangil Mahallesi Hüseyin Sağırkaya bulvarı üzerinde Q 140 Asbest ana iletim hattında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Tahmini su verilme saati : 24:00
Etkilenen Yerler: Halit Cevri Aslangil mahalle geneli
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.05.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 3.05.2021 15:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mah. Sanayi bulvarı içinde Köprülü kavşak çalışmasından dolayı Q,200,lük şebeke arızası meydana gelmiştir. Ve Bahçekapı Mah. 2453 sokak içerisindeki Q,125,lik şebeke arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler Hava lojmanları-Jandarma lojmanları Ve Şaşmaz sanayi sit geneli
YENİMAHALLEPLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.05.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 3.05.2021 12:00:00
Detay: Örnek sanayi 1257 sokakta Ostim yönetimi tarafından yapılan kazı esnasında PE 110 boruya hasar verilmiştir. bundan dolayı sular kesilmiştir.
Etkilenen Yerler: örnek sanayi
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