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Su Kesintisi 3 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 3 Nisan 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 3 Nisan Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 3 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 3 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Nisan Ankara Su Kesintisi!

İşte 3 Nisan 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

3 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 3.04.2020 09:15:00
Tamir Tarihi: 3.04.2020 12:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ŞEHİTLİK MAH ÜÇPINAR CADDESİ ÜZERİNDE İÇME SUYU DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN SU PATLAĞINDAN DOLAYI KESİNTİ YAŞANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ TAMAMI

 

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