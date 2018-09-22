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Su Kesintisi 3 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 3 Ocak 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 3 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 3 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 3 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 3 Ocak 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

3 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.01.2020 07:55:00
Tamir Tarihi: 3.01.2020 12:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Önder mahallesi 939.sokak içindeki içme suyu hat vanası arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Önder mahallesinin bir kısmı

  • POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 3.01.2020 17:00:00
Detay: YÜZÜKBAŞI İÇME SUYU TESİSLERİNDEN POLATLI İLÇESİNE SU TEMİN EDEN BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI UHDESİNDE BULUNAN 1200LÜK ÇELİK HATTA YARALI MEVKİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: İLÇE MERKEZ MAHALLELERİ => CUMHURİYET - ÇAMLICA - ESENTEPE - FATİH - GAZİ - GÜLVEREN - İSTİKLAL - KURTULUŞ - MEHMET AKİF - ŞEHİTLİK - ŞENTEPE - YENİ - ZAFER MAHALLELERİ İLE KIRSAL MAHALLELER => İĞCİLER - KARAİLYAS - BEYLİKKÖPRÜ - ESKİPOLATLI - KARAHAMZALI - KOCAHACILI - GÜMÜŞYAKA - KARAPINAR - BASRİ - ÖMERLER - SAZILAR - YASSIHÖYÜK MAHALLELERİ

  • ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.01.2020 09:05:00
Tamir Tarihi: 3.01.2020 13:05:00
Detay: BİRLİK MAHALLESİ 398 CADDE NO 22 DE OLUŞAN ANİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: BİRLİK MAHALLESİ VE CİVARI

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