Su Kesintisi 3 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 3 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 3 Ocak 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
3 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.01.2021 09:10:00
Tamir Tarihi: 3.01.2021 12:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ BAŞAĞAÇ MAHALLESİ TURHAN KAMBERLİ SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: BAŞAĞAÇ MAHALLESİ TURHAN KAMBERLİ SOKAK VE BİR KISMI
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.01.2021 22:00:00
Tamir Tarihi: 3.01.2021 12:00:00
Detay: Mamak İlçesi Tıp Fakültesi Caddesinde içme suyu iletim hattı çalışmasına istinaden Dikimevi Kavşağı ve Tıp Fakültesi Caddesi'nde Ø500 mm ductil borudan, Ø500 mm ve Ø125 mm boruya bağlantı imalatı yapılacağından dolayı su kesinti yaşanacaktır.
Etkilenen Yerler: Cebeci Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Topraklık Mahallesi, Çamlıtepe Mahallesi ve civarı
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.01.2021 09:35:00
Tamir Tarihi: 3.01.2021 19:00:00
Detay: TEMELLİ GAZİ MAHALLESİ ŞEHİT RAHMİ CADDESİNDE OLUŞANA ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: TEMELLİ GAZİ MAHALLESİ
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.01.2021 22:00:00
Tamir Tarihi: 3.01.2021 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi (Planlı Su Kesintisi) Balkiraz mahallesi Tıp fakültesi caddesi ile Dikimevi caddesi köşesinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından Q500 lük duktil boru Dağıtım şebeke hattına bağlantı yapılacağından 02.01.2021Cumartesi günü saat 22.00 ile 03.01.2021 Pazar günü saat 12.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Akdere. Kazım orbay. Kutlu. Balkiraz. Mehtap. Kartaltepe. Peyami safa. Şafaktepe. Saimekadın. İle Türközü. Genaral zeki doğan mahallesi Demirlibahçe mahallelerin üst kotları .Abidinpaşa mahallesi. aşıkveysel mahallesi
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