Su Kesintisi 3 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 3 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 3 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
3 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 3.02.2020 09:10:00
Tamir Tarihi: 3.02.2020 13:00:00
Detay: Altındağ ilçesi Yıldıztepe mahallesi Zemheri sokakta oluşan bir arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yıldıztepe mahallesinin bir kısmı
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.