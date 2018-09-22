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Su Kesintisi 3 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 3 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 3 Şubat Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 3 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 3 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Şubat Ankara Su Kesintisi!

İşte 3 Şubat 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

3 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 3.02.2020 09:10:00
Tamir Tarihi: 3.02.2020 13:00:00
Detay: Altındağ ilçesi Yıldıztepe mahallesi Zemheri sokakta oluşan bir arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yıldıztepe mahallesinin bir kısmı

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