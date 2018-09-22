  • BIST 100.017
  • Altın 257,626
  • Dolar 5,6202
  • Euro 6,3361
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
»

Su Kesintisi 3 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Temmuz 2019 Çarşamba Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 3 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 3 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

3 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • BALA su kesintisi

Arıza Tarihi: 3.07.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 3.07.2019 20:30:00
Detay: ana iletim hattı boru arızası
Etkilenen Yerler: Bala büyükcamili mah kısmi su kesintisi

Arıza Tarihi: 2.07.2019 15:35:00
Tamir Tarihi: 12.07.2019 17:35:00
Detay: ana iletim hattı boru arızası
Etkilenen Yerler: Bala afşar mah ve toki konutları kısmi üstkotlar su kesintisi

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Ankara'da doÄalgazÄ±n metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 1 Ocak 2019 DoÄalgaz indirimi

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurdeleyi Başkan Ertuğrul Çetin kesti03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:44
  • Mansur Yavaş'tan Hâl esnafına ziyaret03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:41
  • Seymenlerden Turgut Altınok'a ziyaret03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:39
  • Aqua Park'lara yoğun ilgi03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:37
  • Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan sera ve mantar çiftliklerine ziyaret03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:32
  • Çubuklu şehide mevlit okutuldu03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:30
  • Kıraathanelerde kitap denetimi03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:28
  • Altındağ'da bulunan çöp ev temizlendi03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:26
  • Çamlıdere ev kütüphanesi açıldı02 Temmuz 2019 Salı 00:34
  • Yenimahalle'de pati dostları buluştu02 Temmuz 2019 Salı 00:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti