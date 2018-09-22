Su Kesintisi 3 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 3 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
3 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri
- BALA su kesintisi
Arıza Tarihi: 3.07.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 3.07.2019 20:30:00
Detay: ana iletim hattı boru arızası
Etkilenen Yerler: Bala büyükcamili mah kısmi su kesintisi
Arıza Tarihi: 2.07.2019 15:35:00
Tamir Tarihi: 12.07.2019 17:35:00
Detay: ana iletim hattı boru arızası
Etkilenen Yerler: Bala afşar mah ve toki konutları kısmi üstkotlar su kesintisi
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