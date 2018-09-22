Su Kesintisi 30 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 30 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 30 Ağustos 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
30 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Sincan
Arıza Tarihi: 30.08.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 30.08.2021 17:00:00
Detay: Hürriyet mahallesi irfan züm caddesi içerisinde oluşan arızadan dolayı plansız kesinti yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Hürriyet mahallesi tamamı - Gazi mahallesi bir kısmı - Cumhuriyet mahallesinin bir kısmı
Polatlı
Arıza Tarihi: 30.08.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 30.08.2021 13:00:00
Detay: ŞENTEPE MAHALLESİ GROZNİ SOKAK TA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Akyurt
Arıza Tarihi: 30.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 30.08.2021 14:00:00
Detay: Akyurt Yıldırım Mahallesi Kiraz Sk. ve Meltem Sk. içi Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ
Pursaklar
Arıza Tarihi: 30.08.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 30.08.2021 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Saray Cumhuriyet Mahallesi Karyağdı Küme evleri içerisinde PVC 110'luk içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle nedeniyle 2 saat kesinti yapılacaktır. Etkilenen yerler :
Etkilenen Yerler: Saray Cumhuriyet Mahallesi Karyağdı Küme evleri
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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