  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,14
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Su Kesintisi 30 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 30 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 30 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 30 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte  30 Ağustos 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

30 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Sincan

 

Arıza Tarihi: 30.08.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 30.08.2021 17:00:00
Detay: Hürriyet mahallesi irfan züm caddesi içerisinde oluşan arızadan dolayı plansız kesinti yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Hürriyet mahallesi tamamı - Gazi mahallesi bir kısmı - Cumhuriyet mahallesinin bir kısmı

Polatlı

Arıza Tarihi: 30.08.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 30.08.2021 13:00:00
Detay: ŞENTEPE MAHALLESİ GROZNİ SOKAK TA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

Akyurt

 

Arıza Tarihi: 30.08.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 30.08.2021 14:00:00
Detay: Akyurt Yıldırım Mahallesi Kiraz Sk. ve Meltem Sk. içi Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ

Pursaklar

 

Arıza Tarihi: 30.08.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 30.08.2021 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Saray Cumhuriyet Mahallesi Karyağdı Küme evleri içerisinde PVC 110'luk içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle nedeniyle 2 saat kesinti yapılacaktır. Etkilenen yerler :
Etkilenen Yerler: Saray Cumhuriyet Mahallesi Karyağdı Küme evleri

İLGİLİ HABERLER

Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

  •  

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 29 Ağustos 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ29 Ağustos 2021 Pazar 10:17
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?29 Ağustos 2021 Pazar 10:13
  • Ankara hava durumu 29 Ağustos 202129 Ağustos 2021 Pazar 10:11
  • Neşet Ertaş filmine ailesinden sert tepki28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:00
  • Hükümetin sözü var!28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:30
  • O rögar onarıldı28 Ağustos 2021 Cumartesi 03:45
  • Altındağ normale dönüyor28 Ağustos 2021 Cumartesi 02:30
  • Ankara Beypazarı’nda Bulunan Türbeler27 Ağustos 2021 Cuma 14:13
  • Ev sahibi olacaktı  dert sahibi oldu27 Ağustos 2021 Cuma 03:00
  • Esenboğa'da jeotermal kaynak aranacak27 Ağustos 2021 Cuma 02:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti