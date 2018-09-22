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Su Kesintisi 30 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 30 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 30 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 30 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

30 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.12.2019 15:50:00
Tamir Tarihi: 30.12.2019 21:55:00
Detay: PSV 3 önü 600'lük çelik boru arızasından dolayı p18 psv3 psv4 pompa istasyonları duracaktır, su kesintisi yaşanacaktır. Bilginize.
Etkilenen Yerler: ÜNİVERSİTELER MAHALLESİ TAMAMI,ALACAATLI MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ AHLATLIBEL MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ, BİLKENT3 , BEYTEPE KÖYÜ, FİLİZ SİTESİ, SOYALTIN SİTESİ VE CİVARI SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEKTİR.

  • ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.12.2019 07:05:00
Tamir Tarihi: 30.12.2019 17:00:00
Detay: Aydınlar mah. Dikmen caddesi no:293 önünde ani oluşan su arızasından dolayı.
Etkilenen Yerler: Aydınlar mah. Malazgirt mah. Naci çakır mah. İlker mah. Karapınar Mah. Osman temiz mah. Metin akkuş mah. Akpınar mah. keklik pınar mah. Huzur mah. Şehit Cenğiz karaca mah. Şehit Cevdet Özdemir mah. Ata Mah.Sancak mah. birlik mah. Kırkkonaklar mah. ilkbahar mah.Oran mah. Yıldız evleri mah.

  • GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.12.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 30.12.2019 23:55:00
Detay: ÇAYYOLUNDA BULUNAN PSV3 POMPA İSTASYONU ÖNÜNDE OLUŞAN ARİZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ
Etkilenen Yerler: GÖLBAŞİ GENELİ

  • POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 29.12.2019 22:00:00
Tamir Tarihi: 30.12.2019 01:00:00
Detay: Polatlı ilçesi fatih mah uslu sokakta oluşan su şebeke hattındaki arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: FATİH MAHHALESİ BİR KISMI

  • MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.12.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 30.12.2019 14:00:00
Detay: Mamak ilçesi Hüseyin gazi mahallesi Seyit battal caddesi ile Şehit Mustafa Uçar caddesi köşesi nde su inşaat daire başkanlığı uhtesinde yapımı devam eden Q 1600lük Çelik boru ana iletim hat kazısına engel teşkil eden Q 300lük Duktil boru içme suyu şebeke hattı 30.12.2019 Pazartesi günü saat 08.00 ile 14.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Hüseyin gazi mahallesi'nin bir kısmı Bahceleriçi mahallesinin alt kotları ile Harman mahallesi nin alt kotları

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