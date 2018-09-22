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Su Kesintisi 30 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 30 Ekim 2019 Çarşamba Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 30 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 30 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 30 Ekim 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

30 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • ÇANKAYA su kesintisi

Arıza Tarihi: 30.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 31.10.2019 09:00:00
Detay: ÇANKAYA MAHALLESİ DİKMEN MAHALLESİ BÖLGESİNİ BESLEYEN T-27 İÇME SUYU DEPOSUNDA MANEVRA ODASI TAMİRAT ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: İLKER MAHALLESİ, OSMAN TEMİZ MAHALLESİ, KEKLİK PINARI MAHALLESİ, MÜRSEL ULUÇ MAHALLESİ, MALAZGİRT MAHALLESİ,ORAN MAHALLESİ VE CİVARI

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