Su Kesintisi 30 Eylül 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 30 Eylül 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 30 Eylül 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
30 Eylül 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- NALLIHAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 30.09.2019 19:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 30.09.2019 12:10:00
Tamir Tarihi: 30.09.2019 16:00:00
Detay: BAĞLUM HİSAR MH BAĞLUM BLV İLE TUNA CD KÖŞESİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: BAĞLUM HİSAR MH BAĞLUM KARŞIYAKA MH BAĞLUM KARAKAYA MH CİVARI
- ETİMESGUT su kesintisi
Arıza Tarihi: 30.09.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 30.09.2019 17:00:00
Detay: Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca mahallesi Zirve caddesi içerisinde bulunan şebeke arızası nedeni ile su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Meteksan villaları
- MAMAK su kesintisi
Arıza Tarihi: 30.09.2019 11:35:00
Tamir Tarihi: 30.09.2019 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi kutludüğün mahallesi içinde enerji-sa nın bakım onarım çalışması nedeni ile saat 18.00 a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: kutludüğün mahallesi geneli
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