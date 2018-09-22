Su Kesintisi 30 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 30 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 30 Eylül 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
30 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Pursaklar
Arıza Tarihi: 30.09.2021 09:25:00
Tamir Tarihi: 30.09.2021 11:25:00
Detay: Pursaklar ilçesi, Sirkeli Yeşilova Mahallesi Yeşilırmak Caddesi içerisinde Başkent Doğalgaz tarafından yapılan alt yapı çalışmalarında 90'lık PE100 içmesuyu şebeke hattına hasar verilmesi nedeniyle kesinti yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Sirkeli Yeşilova Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesinin üst kotları
Sincan
Arıza Tarihi: 29.09.2021 12:00:00
Tamir Tarihi: 30.09.2021 12:00:00
Detay: Detay: SU İNŞAAT DAİRESi BAŞKANLIĞI İHALETEN FİRMA TARAFINDAN DÖŞENEN HATLARA BAĞLANTI YAPILACAĞI İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: OSMANLI MAH. ERTUĞRUL GAZİ MAH. SARAYCIK MAH. ( PINARBAŞI MAH. DE TANZİK DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.)
Güdül
Arıza Tarihi: 30.09.2021 09:25:00
Tamir Tarihi: 30.09.2021 15:20:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ YUKARI MAHALLE KÜME EVLER İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA İLETİM HATTI BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YUKARI AŞAĞI EMİRLER YENİ MAHALLELERİ
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Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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