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Su Kesintisi 30 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 30 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 30 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 30 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 28 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte  30 Haziran 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

30 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

ALTINDAĞ

 

Arıza Tarihi: 30.06.2021 10:25:00
Tamir Tarihi: 30.06.2021 16:00:00
Detay: Hacettepe Salaş Sokak içinde oluşan içme suyu şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Hacettepe Mahallesi

MAMAK

 

Arıza Tarihi: 30.06.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 30.06.2021 17:00:00
Detay: Planlı su kesintisi ; Mamak ilçesi lalahan karşıyaka mahallesi odabaşı caddesi içinde 600 lük depo temizliği yapılacağından
Etkilenen Yerler: Lalahan karşıyaka ile istasyon mahallerin üst kotları

NALLIHAN

 

Arıza Tarihi: 30.06.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 30.06.2021 14:00:00
Detay: FATİH MAHALLESİ ILGAZ SOKAKTA MEYDANA GELEN Ø90 PVC DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: FATİH MAHALLESİ

SİNCAN

 

Arıza Tarihi: 30.06.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 30.06.2021 17:00:00
Detay: Temelli Malıköy Mahallesi E-90 kara yolu kenarında meydana gelen Q500 lük ana ilettim hat arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Temelli merkez - Hürriyet mahallesi - Cumhuriyet mahallesi - İstiklal mahallesi -Gazi mahallesi - Alcı gece kondu önleme bölgesi

POLATLI

 

Arıza Tarihi: 30.06.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 30.06.2021 20:00:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ :Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Gordion Caddesi içerisinde Yüklenici Firma Tarafından yapılacak olan içme suyu : şebeke hattı bağlantı çalışması nedeni ile 30.06.2021 Çarşamba günü saat 08.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet, Kurtuluş, Fatih, Zafer, ve Yeni Mahalleleri bir kısmı

 

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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