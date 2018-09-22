Su Kesintisi 30 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 30 Kasım 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 30 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?