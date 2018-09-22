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Su Kesintisi 30 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 30 Kasım 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 30 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 30 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 30 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 30 Kasım 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

30 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.11.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 30.11.2020 17:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Toki Turkuaz mahallesi fatih caddesi içerisinde ø500 lük hattan ø 225 lik hatta bağlantı (branşman) çalışması planlanmaktadır bu çalışmadan kaynaklı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: TOKİ turkuaz mahallesi Çankaya üniversitesi turkuaz arıtma polis noktası karayolları kontrol

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.11.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 30.11.2020 12:00:00
Detay: İSTİKLAL MAHALLESİ BARBAROS CADDESİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: TİCARET BORSASI VE ARDİYECİLER SİTESİ CİVARI

 

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