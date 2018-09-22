Su Kesintisi 30 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 30 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 30 Kasım 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
30 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 30.11.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 30.11.2021 12:00:00
Detay: İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: SÜNLÜ MAHALLESİ
AKYURT
Arıza Tarihi: 30.11.2021 09:20:00
Tamir Tarihi: 30.11.2021 13:00:00
Detay: AKYURT SARACALAR MAHALLESİ İLE ÜLKER KAVŞAGI ARSINDAKİ ARTA RÖFÖŞLERDE VANA DEGİŞİMİ YAPILMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGLANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKYURT SARACALAR MAHALLESİ BALIKHİSAR MAH OTONOMİ VE CİVARINDAKİ FABRİKALAR ETKİLENECEKTİR
MAMAK
Arıza Tarihi: 30.11.2021 09:25:00
Tamir Tarihi: 30.11.2021 15:00:00
Detay: Mamak ilçe kazım orbay mahallesi 342 cadde içinde ani olarak oluşan Q200 lük düktil boru arızasından dolayı 15.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Kazım orbay mahallesi'nin bir kısmı ile Türközü mahallesi'nin üst kotları
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 30.11.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 30.11.2021 13:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi Gökçehöyük mahallesinde doğal gaz çalışması esnasında Q 110 PE boruda hasar meydana geldi 30/11/2021 saat 09:30 ile 13:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Gökçe höyük mahallesi
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 30.11.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 30.11.2021 17:00:00
Detay: ELMADAĞ İLÇESİ İSMETPAŞA.MH.PÜRLÜDEDE SOKAKTA MÜTAYİT FİRMA TARAFINDAN KANALİZASYON ÇALIŞMASI ESNASINDA KURUMUMUSA AİT 90 LIK PVC BORUYA HASAR VERMİŞTİR BU SEBETTEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: İSMATPAŞA.MH.YENİCE.MH.YENİPINAR.MH.
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