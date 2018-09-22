Su Kesintisi 30 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 30 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 30 Mayıs 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
30 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.05.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 30.05.2021 12:00:00
Detay: Y.BEYAZIT MAHALLESİ RAMAZANSODAN SOKAK'TA MEYDANA GELEN ASBEST BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: Y.BEYAZIT MAHALLESİ İBNİSİNA CADDESİ ALTINYURT SİTESİ VE BAĞLI SOKAKLAR
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.05.2021 08:30:00
Tamir Tarihi: 30.05.2021 13:00:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: : BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ Bİ KISMI
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