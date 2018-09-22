Su Kesintisi 30 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 30 Nisan 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Nisan Ankara Su Kesintisi!
İşte 30 Nisan 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
30 Nisan 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
KIZILCAHAMAM PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.04.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 30.04.2020 11:00:00
Detay: İÇMESUYU VANA ARIZASI
Etkilenen Yerler: YENİCE MAHALLESİ DİNÇER CADDESİ VE BAĞLAR SOKAK
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.04.2020 10:25:00
Tamir Tarihi: 30.04.2020 14:00:00
Detay: SARAYCIK MAHALLESİ 1602 SOKAK İÇERİSİNDE OLUŞAN ARIZANDAN DOLAYI PLANSIZ KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: SARAYCIK MAHALLESİ 1603-SOKAK - 1607 SOKAK- 1608 SOKAK - 1604 SOKAK - 1605 SOKAK PINARBAŞI MAHALLESİ 116 SOKAK -117 SOKAK -118 SOKAK
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.04.2020 09:10:00
Tamir Tarihi: 30.04.2020 12:15:00
Detay: POLATLI İLÇESİ GAZİ MAHALLESİ ALTAN SOKAKDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.04.2020 10:30:00
Tamir Tarihi: 30.04.2020 14:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3585 CADDE İÇİNDE ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ 3585 CADDE VE CİVARI
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