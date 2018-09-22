Su Kesintisi 30 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 30 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 30 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 30 Ocak 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
30 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.01.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 30.01.2020 17:00:00
Detay: SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA HACILAR MAH. HACILAR BULVARI VE HAYMANA YOLU KÖŞESİNDE YAPILAN Ø500 İÇME SUYU BAĞLANTI NOKTASINDA MEYDAN GELEN ARIZA SEBEBİ İLE 30.01.2020 TARİHİNDE SAAT 09.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: HACILAR MAH. , HACIHASAN MAH. , BALLIKPINAR MAH.
- SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.01.2020 05:30:00
Tamir Tarihi: 30.01.2020 17:00:00
Detay: Sincan Ahi Evran Mahallesi 225 Cadde İle 185 Cadde Köşesinde Bulunan Kapalı Spor Salonu Önünde (Ø350) İçme Suyu Şebeke Hattında Meydana Gelen Arızadan Dolayı Su Kesintisi Mevcuttur.
Etkilenen Yerler: Ahi Evran Mahallesi Tandoğan Mahallesi
- ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 30.01.2020 18:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Karapürçek mahallesi 406.cadde içinde imalatı tamamlanan Ø300-Ø150 duktil borunun brajman bağlantısının yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesi
- ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 31.01.2020 08:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Aydınlıkevler mahallesi şehit cemalaettin caddesi içinde imalatı tamamlanan Ø1600 çelik borunun bağlantısının yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Aydınlıkevler mahallesi,Kale mahallesi,Atıfbey mahallesi.
- PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 30.01.2020 10:15:00
Tamir Tarihi: 30.01.2020 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Saray Cumhuriyet Mahallesi Kutlu Sokak içerisinde oluşan İçme suyu Şebeke hattı arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Saray Cumhuriyet Mahallesi Karyağdı mevki
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