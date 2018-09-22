Su Kesintisi 30 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 30 Temmuz 2019 Salı Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 30 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 30 Temmuz 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

30 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

PURSAKLAR su kesintisi

Arıza Tarihi: 30.07.2019 23:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2019 04:00:00

Detay: Pursaklar Pompa-1 İstasyonunda Ø600 mm çapındaki arızalı Hat Vanası Değiştirilmesi için 30.07.2019 Saat 23.00 ile 31.07.2019 04.00 Saatleri arası Su Kesintisi Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Saray Fatih Mahallesi Saray Cumhuriyet Mahallesi Saray Osman Gazi Mahallesi Saray Gümüşoluk Mahallesi Tevfik İleri Mahallesi Altınova Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Peçenek Mahallesi

ÇUBUK su kesintisi

Arıza Tarihi: 30.07.2019 23:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2019 04:00:00

Detay: Pursaklar Pompa-1 İstasyonunda Ø600 mm çapındaki arızalı Hat Vanası Değiştirilmesi için 30.07.2019 Saat 23.00 ile 31.07.2019 04.00 Saatleri arası Su Kesintisi Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Melikşah Mahallesi

PURSAKLAR su kesintisi

Arıza Tarihi: 30.07.2019 23:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2019 04:00:00

Detay: Pursaklar Pompa-1 İstasyonunda Ø600 mm çapındaki arızalı Hat Vanası Değiştirilmesi için 30.07.2019 Saat 23.00 ile 31.07.2019 04.00 Saatleri arası Su Kesintisi Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Saray Fatih Mahallesi Saray Cumhuriyet Mahallesi Saray Osman Gazi Mahallesi Saray Gümüşoluk Mahallesi Tevfik İleri Mahallesi Altınova Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Peçenek Mahallesi

ÇUBUK su keisintisi

Arıza Tarihi: 30.07.2019 23:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2019 04:00:00

Detay: Pursaklar Pompa-1 İstasyonunda Ø600 mm çapındaki arızalı Hat Vanası Değiştirilmesi için 30.07.2019 Saat 23.00 ile 31.07.2019 04.00 Saatleri arası Su Kesintisi Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Melikşah Mahallesi

MAMAK su kesintisi

Arıza Tarihi: 29.07.2019 09:00:00

Tamir Tarihi: 30.07.2019 12:00:00

Detay: Mamak ilçesi Aşık Veysel mahallesi T-24 su deposunda imalatı tamamlanan mekanik çalışmaları bağlantılarının yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu işin yapılabilmesi için 29.07.2019 pazartesi günü saat 09.00 ile 30.07.2019 saat 12:00 arasında su kesintisi planlanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Abidinpaşa, Aşık Veysel, Kazım orbay,Mutlu,Kutlu,General zeki doğan,Akdere,Demirlibahçe,Şafaktepe, Balkiraz,saime kadın, Mehtap, Kartaltepe, Şehit cengiz topel, peyamisafa ve Türközü mahallelerine su verilemeyecektir.

AKYURT su kesintisi

Arıza Tarihi: 30.07.2019 23:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2019 04:00:00

Detay: Pursaklar Pompa-1 İstasyonunda Ø600 mm çapındaki arızalı Hat Vanası Değiştirilmesi için 30.07.2019 Saat 23.00 ile 31.07.2019 04.00 Saatleri arası Su Kesintisi Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Çınar Mahallesi Üst Kotlar Şeyhler Mahallesi Üst Kotlar Fuar Alanı Bir Kısmı

ALTINDAĞ su kesintisi

Arıza Tarihi: 30.07.2019 23:00:00

Tamir Tarihi: 31.07.2019 04:00:00

Detay: Pursaklar Pompa-1 İstasyonunda Ø600 mm çapındaki arızalı Hat Vanası Değiştirilmesi için 30.07.2019 Saat 23.00 ile 31.07.2019 04.00 Saatleri arası Su Kesintisi Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Karacaören Sanayi Sitesi Civarı

SİNCAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 30.07.2019 09:30:00

Tamir Tarihi: 30.07.2019 14:00:00

Detay: SU İNŞAAT TARAFINDAN İHALETEN YAPILAN İÇME SUYU HATLARININ ANA İRSALE HATTINA BAĞLANTISI YAPILACAGI İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: MUSTAFA KEMAL MAH.

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