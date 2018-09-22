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Su Kesintisi 31 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 31 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 31 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 31 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

31 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

AYAŞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 28.08.2020 11:40:00
Tamir Tarihi: 31.08.2020 17:00:00
Detay: AYAŞ HACIRECEP MAHALLESİ ANKARA CADDESİ ÜZERİ FEN İŞLERİ YOL ÇALIŞMASI NEDENİ İLE 140 LIK İÇME SUYU DAĞITIM HATTI BORUSU VANADAN KAPATILDI, BU SEBEBLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AYAŞ FERAHFAKİ MAHALLESİ, ARIKLAR YOLU

 

AKYURT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.08.2020 04:40:00
Tamir Tarihi: 31.08.2020 10:30:00
Detay: SİTE İÇİ BORU PATLAĞI
Etkilenen Yerler: KUZEY YILDIZI MAHALLESİ 4119 SOKAK VİLLA KENT SİTESİ

 

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