Su Kesintisi 31 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 31 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 31 Ağustos 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
31 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Mamak
Arıza Tarihi: 30.08.2021 17:00:00
Tamir Tarihi: 31.08.2021 15:00:00
Detay: Mamak ilçesi lalahan karşıyaka mahallesi Atatürk caddesi içinde kuyu çıkış hattında oluşan boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: lalahan karşıyaka ile istasyon mahallerin üst kotları
Arıza Tarihi: 31.08.2021 08:55:00
Tamir Tarihi: 31.08.2021 18:30:00
Detay: Mamak ilçesi imrahor mahallesi imrahor caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q250 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 18.30 a kadar su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Imrahor mahallesi
Nallıhan
Arıza Tarihi: 30.08.2021 17:35:00
Tamir Tarihi: 31.08.2021 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Kuzucular mahallesi sondaj kuyusunda motor arızası nedeniyle su verilememektedir.
Etkilenen Yerler: Kuzucular mahallesi
Keçiören
Arıza Tarihi: 30.08.2021 21:30:00
Tamir Tarihi: 31.08.2021 03:00:00
Detay: dün gece pompa istasyonumuzda meydana gelen elektirik arızasının onarımının gecikmesinden dolayı keçiören ilçesinde üst kotlarda kalan mahallelerimizde su basıncında düşüklük yaşanacaktır
Etkilenen Yerler: baınc düşüklüğü yaşayan mahalleler: şehit kubilay -sancaktepe - karakaya- kafkas - karşıyaka -hisar mahallesi -uyanış mahallesi ve civarı üskotları
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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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