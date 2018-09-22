  • BIST 1.468,470
  • Altın 486,71
  • Dolar 8,3630
  • Euro 9,8350
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Su Kesintisi 31 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 31 Ağustos 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 31 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 31 Agustos 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 31 Ağustos 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte  31 Ağustos 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

31 Ağustos 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Mamak

 

Arıza Tarihi: 30.08.2021 17:00:00
Tamir Tarihi: 31.08.2021 15:00:00
Detay: Mamak ilçesi lalahan karşıyaka mahallesi Atatürk caddesi içinde kuyu çıkış hattında oluşan boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: lalahan karşıyaka ile istasyon mahallerin üst kotları

 

Arıza Tarihi: 31.08.2021 08:55:00
Tamir Tarihi: 31.08.2021 18:30:00
Detay: Mamak ilçesi imrahor mahallesi imrahor caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q250 lik duktil boru içmesuyu şebeke hattı 18.30 a kadar su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Imrahor mahallesi

Nallıhan

 

Arıza Tarihi: 30.08.2021 17:35:00
Tamir Tarihi: 31.08.2021 17:00:00
Detay: Nallıhan İlçesi Kuzucular mahallesi sondaj kuyusunda motor arızası nedeniyle su verilememektedir.
Etkilenen Yerler: Kuzucular mahallesi

Keçiören

 

Arıza Tarihi: 30.08.2021 21:30:00
Tamir Tarihi: 31.08.2021 03:00:00
Detay: dün gece pompa istasyonumuzda meydana gelen elektirik arızasının onarımının gecikmesinden dolayı keçiören ilçesinde üst kotlarda kalan mahallelerimizde su basıncında düşüklük yaşanacaktır
Etkilenen Yerler: baınc düşüklüğü yaşayan mahalleler: şehit kubilay -sancaktepe - karakaya- kafkas - karşıyaka -hisar mahallesi -uyanış mahallesi ve civarı üskotları

İLGİLİ HABERLER

Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

  •  

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

ank-baraj-2021.jpg

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Aslan Kükredi, Maymun Kaçtı31 Ağustos 2021 Salı 04:00
  • Pursaklar'daki futbol turnuvasında şampiyon belli oldu31 Ağustos 2021 Salı 03:45
  • Uyanık ve hazırlıklı olmalıyız31 Ağustos 2021 Salı 03:45
  • Ukome kararı gerekiyor, inceleme yapılacak31 Ağustos 2021 Salı 03:00
  • Akıncı TİHA açılımı nedir, özellikleri nelerdir? Akıncı TİHA'nın maliyeti, menzili ve hızı ne kadar?30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:35
  • Lider enerji-iş'ten doğu ve güneydoğu çıkarması30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:44
  • Dualarla açıldı30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:35
  • İhtiyaç sahiplerine kangal sucuk30 Ağustos 2021 Pazartesi 03:45
  • Dayanışmanın sembolü30 Ağustos 2021 Pazartesi 03:00
  • Mamaklılar aşure programında buluştu30 Ağustos 2021 Pazartesi 02:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti