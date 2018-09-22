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Su Kesintisi 31 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 31 Aralık 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 31 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 31 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 31 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 31 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 31 Aralık 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

31 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.12.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 31.12.2019 12:00:00
Detay: ÇAMLICA MAHALLESİ ALTINORDU CADDESİNDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA BAĞLANTI YAPILACAĞINDAN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: ÇAMLICA MAHALLESİ TAMAMI

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