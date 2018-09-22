Su Kesintisi 31 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 31 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 31 Ekim 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
31 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- ETİMESGUT su kesintisi
Arıza Tarihi: 31.10.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 31.10.2019 14:00:00
Detay: Etimesgut ilçesine bağlı Oğuzlar mahallesi 1570 cadde içerisinde bulunan 200 lük şebeke arızası sebebi ile su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: AYYILDIZ MAHALLESİ-OĞUZLAR MAHALLESİ-TOPÇU MAHALLESİ ÜST KOTLARI
- NALLIHAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 31.10.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 31.10.2019 13:30:00
Detay: NASUHPAŞA MAHALLESİ BAĞKUR CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: NASUHPAŞA MAHALLESİ (ANKARA -İSTANBUL CADDESİ , ADNAN MENDERES CADDESİ , OLUKBAŞI CADDESİ , AYHAN SÜMER CADDESİ , YONCA SOKAK , YUNUS EMRE BULVARI , BAĞKUR CADDESİ ,TUĞRUL BEY BULVARI)
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 30.10.2019 11:45:00
Tamir Tarihi: 31.10.2019 11:00:00
Detay: ŞENTEPE MAHALLESİ BAĞEVLERİ CADDESİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ OLAN BAĞ EVLERİ BÖLGESİ
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 31.10.2019 08:20:00
Tamir Tarihi: 31.10.2019 13:00:00
Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ NEJDET ERASLAN CADDESİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLA SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- ÇUBUK su kesintisi
Arıza Tarihi: 31.10.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 31.10.2019 12:00:00
Detay: MUHSİNYAZICIOĞLU MAHALLESİ FETİH 3 SOKAKDA KAYNAKLANAN ANA SEBEKE BORUSUNDA PATLAK OLMASI SEBEBİYLE SULAR KESİLMİSDİR
Etkilenen Yerler: MUHSİNYAZICIOĞLU MAHALLESİNİN BİR KISMI
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