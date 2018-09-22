Su Kesintisi 31 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 31 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 31 Ekim Ankara Su Kesintisi!
İşte 31 Ekim 2021 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
31 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AYAŞ
Arıza Tarihi: 31.10.2021 10:15:00
Tamir Tarihi: 31.10.2021 12:00:00
Detay: :Ayaş Hocasinan Mahallesi Pınaraltı caddesi içerisinde bulunan 90 lık içme suyu dağıtım hattı boru arızası nedeni su kesintisi uyğulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Cuma, Mahkeme ve Hocasinan mahallesi
MAMAK
Arıza Tarihi: 31.10.2021 10:40:00
Tamir Tarihi: 31.10.2021 16:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi Tuzla caddesi içinde Q90 lık pvc boru arızasından dolayı 16.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi nin üst kotları
SİNCAN
Arıza Tarihi: 31.10.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 31.10.2021 15:00:00
Detay: saraycık mahallesi küme evleri içerisinde maydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: ulucağ ali paşa bulvarı 1604 sokak 1605 sokak 1606 sokak 1608 sokak
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