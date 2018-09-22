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Su Kesintisi 31 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 01 Eylül 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 01 Eylül Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 31 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 01 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 01 Eylül Ankara Su Kesintisi!

İşte  01 Eylül 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

01 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Mamak

 

Arıza Tarihi: 1.09.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 1.09.2021 13:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Kanal inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1800 yağmur hat imalatı esnasında kurumumuza ait Q100 lük duktil boru içmesuyu şebeke hattına hasar verilmesinden dolayı 13.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Kutlu mahallesi, Kazım Orbay mahallesi ve mutlu mahallerin alt kotları

 

Arıza Tarihi: 1.09.2021 09:00:00
Tamir Tarihi: 1.09.2021 14:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi Yunus Emre caddesi içinde ani olarak oluşan Q110 pvc boru arızasından dolayı 14.00 a kadar su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Kutludüğün mahallesi'nin üst kotları

Polatlı

 

Arıza Tarihi: 1.09.2021 07:00:00
Tamir Tarihi: 1.09.2021 17:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ ŞENTEPE MAHALLESİ İLAYDA SOKAKTA MEYDANA GELEN ANA İLETİM HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ- GÜLVEREN MAHALLESİ-ESENTEPE MAHALLESİ

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Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ

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Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

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3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

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