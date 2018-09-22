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Su Kesintisi 31 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 31 Mart 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 31 Mart Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 31 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 31 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 31 Mart Ankara Su Kesintisi!

İşte 31 Mart 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

31 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.03.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 31.03.2020 13:00:00
Detay: AYVAŞIK MAHALLESİ VASFİ BERİZPEK CADDE'SİNDE DAĞITIM ŞEBEKE ARIZASINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SAAT 13.00 A KADAR SULAR VERİLEMEYECEKTİR.
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ , VASFİ BERİZPEK CADDE SİNDE VE BİR KISMI

 

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