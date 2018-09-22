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Su Kesintisi 31 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 31 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 31 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 31 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 31 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

31 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.05.2021 08:15:00
Tamir Tarihi: 31.05.2021 12:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Aliağa Mahallesi Orhan eren caddesinde meydana gelen İçme suyu şebeke hattı nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Aliağa mahallesi-Atatürk mahallesi-Hacı bey mahallesi-Nasuh paşa mahallesi-Yazı mahallesi

 

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.05.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 31.05.2021 18:00:00
Detay: Planlı Su kesintisi --Mamak ilçesi çağlayan mahallesi Tıp fakültesi caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q1400 Çelik boru hattı ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 lik duktil boru içme suyu şebeke hattı 31.05.2021Pazartesi günü saat 08.00 ile 18.00saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Çağlayan ile Misket mahallelerin alt kotları

 

SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.05.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 31.05.2021 23:00:00
Detay: PINARBAŞI MAH. KUYUMCU CD İLE Y. KEMAL CD. KESİŞİMİNDE KANAL İNŞ. DAİRE BAŞKANLIGINCA İHALETEN, FİRMA TARAFINDAN DÖŞENEN YAĞMURSUYU HATTI İLE İÇMESUYU HATTI ÇAKIŞTIGI İÇİN, İÇMESUYU İLETİM HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI YAPILACAGINDAN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: PINARBAŞI MAH. TANDOĞAN MAH. MALAZGİRT MAH.

 

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