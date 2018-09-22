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Su Kesintisi 31 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 31 Ocak 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 31 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 31 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 31 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 31 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 31 Ocak 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

31 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 31.01.2020 12:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Aydınlıkevler mahallesi şehit cemalaettin caddesi içinde imalatı tamamlanan Ø1600 çelik borunun bağlantısının yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Aydınlıkevler mahallesi,Kale mahallesi,Atıfbey mahallesi.

  • BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.01.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 31.01.2020 14:00:00
Detay: AYVAŞIK MAHALLESİ 75.YIL BULVARINDA OLUŞAN DAGITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ 75 YIL BULVARI VE ÇEVRESİ

  • KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.01.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 31.01.2020 17:00:00
Detay: EMRAH MH GÖKSEL SK İÇİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: EMRAH MH GÖKSEL SK ÇİÇEKLİ SK GÜLGÜN SK CİVARI BASIN CD BİR KISMI

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