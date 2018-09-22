Su Kesintisi 31 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 31 Ocak 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 31 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?