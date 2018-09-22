Su Kesintisi 31 Ocak 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 31 Ocak 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 31 Ocak Ankara Su Kesintisi!
İşte 31 Ocak 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
31 Ocak 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 31.01.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 31.01.2021 14:30:00
Detay: Yenimahalle Uğur Mumcu Mah. 1612 sok Harbiş 3 sitesi içi ø100 Hat vanasında oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Uğur Mumcu Mah. Harbiş 3 sitesi
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