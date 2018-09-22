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Su Kesintisi 31 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 31 Temmuz 2019 Çarşamba Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 31 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 31 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 30 Temmuz 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

31 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • ETİMESGUT su kesintisi

Arıza Tarihi: 31.07.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 31.07.2019 12:00:00
Detay: Elvan mahallesi 1841 sokak içerisinde şirket firma çalışma yaptığı esnada askinin Q200 lük ana su borusuna hasar vermiştir saat 12 .00 kadar su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: elvan mahallesinin tamamı piyade mahallesinin üst kodları

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 31.07.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 31.07.2019 12:00:00
Detay: HİSAR MAHALLESİ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR 
Etkilenen Yerler: HİSAR - KARAKAYA - KARŞIYAKA

  • SİNCAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 31.07.2019 04:00:00
Tamir Tarihi: 31.07.2019 12:00:00
Detay: GÖKÇEK TERMİNAL SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEYECEKTİR
Etkilenen Yerler: GÖKÇEK MAHALLESİ TAMAMI

  • YENİMAHALLE su keisintisi

Arıza Tarihi: 31.07.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 31.07.2019 12:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3585 CADDE İÇERİSİNDEKİ ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ 3585 CADDE CİVARI

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