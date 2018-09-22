  • BIST 107.499
  • Altın 274,345
  • Dolar 5,7468
  • Euro 6,3651
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Su Kesintisi 4 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 4 Aralık 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 4 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 4 Aralık 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 4 Aralık 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

4 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 4.12.2019 09:45:00
Tamir Tarihi: 4.12.2019 14:30:00
Detay: HİSAR MAHALLESİ KIBRIS CADDESİ İÇERİSİNDE FİRMA TARAFINDAN MEYDANA GETİRİLEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: HİSAR - KARAKAYA- KARŞIYAKA MAHALLESİ

  • PURSAKLAR su kesintisi

Arıza Tarihi: 4.12.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 4.12.2019 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Tevfik İleri Mahallesi Sadrazam Sokak içerisinde oluşan İçme suyu Şebeke hattı arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesi bir kısmı

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Ankara'da doÄalgazÄ±n metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 1 Ocak 2019 DoÄalgaz indirimi

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 4
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 4 Aralık 2019 Ankara - Başkent EDAŞ04 Aralık 2019 Çarşamba 07:59
  • Su Kesintisi 4 Aralık 2019 Ankara - ASKİ04 Aralık 2019 Çarşamba 07:58
  • Yılbaşı biletlerinin 11 milyonu satıldı03 Aralık 2019 Salı 17:07
  • Soğuk ve yağışlı hava geliyor03 Aralık 2019 Salı 16:10
  • 'PISA 2018' yorumu03 Aralık 2019 Salı 15:29
  • 10 günde 12 kedi öldü03 Aralık 2019 Salı 15:27
  • Çapa'da yıkım başladı03 Aralık 2019 Salı 15:26
  • NATO Zirvesi'nde Erdoğan-Miçotakis görüşmesi03 Aralık 2019 Salı 15:24
  • Türkiye'nin ilk ayakkabısız girilen parkı Esenler'de03 Aralık 2019 Salı 15:23
  • Beton mikseri, halk otobüsüne çarptı: 16 yaralı03 Aralık 2019 Salı 15:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti