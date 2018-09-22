Su Kesintisi 4 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 4 Aralık 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 4 Aralık 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
4 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 4.12.2019 09:45:00
Tamir Tarihi: 4.12.2019 14:30:00
Detay: HİSAR MAHALLESİ KIBRIS CADDESİ İÇERİSİNDE FİRMA TARAFINDAN MEYDANA GETİRİLEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: HİSAR - KARAKAYA- KARŞIYAKA MAHALLESİ
- PURSAKLAR su kesintisi
Arıza Tarihi: 4.12.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 4.12.2019 12:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi Tevfik İleri Mahallesi Sadrazam Sokak içerisinde oluşan İçme suyu Şebeke hattı arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesi bir kısmı
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