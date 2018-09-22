Su Kesintisi 4 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 4 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 4 Ekim 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
4 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- NALLIHAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 4.10.2019 19:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 4.10.2019 09:50:00
Tamir Tarihi: 4.10.2019 14:30:00
Detay: BADEMLİK MAHALLESİ BARUTHANE SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: BADEMLİK - OSMANGAZİ MAHALLESİ
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