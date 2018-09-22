Su Kesintisi 4 Haziran 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 4 Haziran 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 4 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 4 Haziran 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
4 Haziran 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ELMADAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.06.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 4.06.2021 15:00:00
Detay: Elmadağ İlçesi Üçevler mahallesi Esentepe sokakta YHT çalışması esnasında kurumumuza ait 110 hdpe boruya hasar vermişlerdir bu sebepten dolayı su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Yenimahalle ve Üçevler mah
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.06.2021 08:15:00
Tamir Tarihi: 4.06.2021 15:00:00
Detay: Polatlı İlçesi Fatih Mahallesi Savaşçı Sokakta Şebeke hattındaki arızadan dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Bir Bölümü
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