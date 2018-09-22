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Su Kesintisi 4 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 4 Kasım 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 4 Kasım Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 4 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 4 Kasım 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 4 Kasım Ankara Su Kesintisi!

İşte 4 Kasım 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

4 Kasım 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.11.2020 09:10:00
Tamir Tarihi: 4.11.2020 12:20:00
Detay: Mamak ilçesi Bahceleriçi mahallesi Emirler sokak içinde Q200 luk Duktil boru içme suyu şebeke hattında oluşan boru arızasından dolayı
Etkilenen Yerler: Altıağaç ile Bahceleriçi mahallesinin alt kotları

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.11.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 4.11.2020 12:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ İLE ATLAS SOKAK DAKİ ASBEST BORU İPTALİ VE YENİ HAT BAĞLANTILARI İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ Bİ KISMI

 

ALTINDAĞ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.11.2020 05:00:00
Tamir Tarihi: 4.11.2020 05:00:00
Detay: Pursaklar ilçesi .Fatih mahallesi 95072 ada 2 ve 3 parseller içme suyu deplase hattı çalışmasına istinaden Ø1200 mm çelik boru içme suyu hattının bağlantı imalatının yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır .
Etkilenen Yerler: Karacaören mahallesi sanayi sitesi.

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.11.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 4.11.2020 13:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ CADDESİ’NDE DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA ARIZA MEYDANA GELDİĞİ İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ Bİ KISMI

 

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