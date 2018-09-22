Su Kesintisi 4 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 4 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 4 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 4 Kasım 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
4 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 4.11.2021 10:10:00
Tamir Tarihi: 4.11.2021 12:00:00
Detay: AKKUZULU MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN 150 LİK DUKTİL SU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 12:00 KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: AKKUZULU MAHALLESİ
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 4.11.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 4.11.2021 17:00:00
Detay: BEYPAZARI ZAFER MAHALLESİ YÜKSEK KALDIRIM SOKAK TA DAĞITIM ŞEBEKE HATTİNDA OLUSAN ARİZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPİLMİSTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI ZAFER MAHALLESİ YÜKSEK KALDIRIM SOKAK VE ZAFER MAHALLESİNİN BİR KISMI
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 4.11.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 4.11.2021 14:00:00
Detay: BARBAROS MAHALLESİ SULTAN AHMET CADDESİNDE MEYDANA GELEN 160LIK POLİETİLEN BORU ARIZASI NEDENİYLE SAAT 14:00 KADAR SU KESİNTİSİ OLACAKTIR
Etkilenen Yerler: EMEL SOKAK, NADİDE SOKAK, FEDAKAR SOKAK ,MEKAN SOKAK, BARIŞ SOKAK, GÜLEÇ SOKAK
SİNCAN
Arıza Tarihi: 4.11.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 4.11.2021 16:00:00
Detay: Törekent mahallesi 293 sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Törekent mahallesi tamamı
SİNCAN
Arıza Tarihi: 4.11.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 4.11.2021 16:00:00
Detay: Törekent mahallesi 293 sokak içerisinde Su İnşaat Dairesi Başkanlığı uhdesinde firma tarafından ana boru arızası çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Törekent mahallesi tamamı
SİNCAN
Arıza Tarihi: 4.11.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 4.11.2021 17:00:00
Detay: Türkobası mahallesi Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı uhdesinde firma tarafından içme suyu şebeke hattına hasar verdiğin dolayı plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Türkobası mahallesi tamamı
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 4.11.2021 03:00:00
Tamir Tarihi: 4.11.2021 15:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ YAKACIK BULVARI İLE 3883 CADDE KESİŞİMİNDE Ø250 LİK BRAŞMAN BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN SU KESİNTİSİ YAPILACALTIR
Etkilenen Yerler: HURDACILAR SANAYİ SİTESİ ÜST KOTLARI, 3834-3898-4071- CADDELER CİVARI VE ÖZ ÇAYIR BAŞI SİTESİ CİVARI
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