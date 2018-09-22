Su Kesintisi 4 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 4 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 4 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 4 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
4 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.03.2020 09:50:00
Tamir Tarihi: 4.03.2020 12:00:00
Detay: ZAFER MAHALLESİ ANA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SAAT 12.00 A KADAR SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ZAFER MAHALLESİ, ZAFER 1 SOKAK ,ZAFER 2 SOKAK,ZAFER 3 SOKAK,ZAFER 4 SOKAK
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