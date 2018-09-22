Su Kesintisi 4 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 4 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 4 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
4 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.05.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 4.05.2020 13:30:00
Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ HACI HASAN MAHALLESİ HAYMANA YOLU BULVARI ÜZERİNDEKİ 280 HDP BORUDAKİ ARIZA NEDENİ İLE 08:00 İLE 13:30 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. YAVRUCUK,İKİZCE GÖKÇEHÖYÜK VE HACI MURATLI MAHALLELERİ ETKİLENECEKTİR.
Etkilenen Yerler: YAVRUCAK MAH, İKİZCE MAH GÖKÇE HÖYÜK MAH HACI MURATLI MAH
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