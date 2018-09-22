Su Kesintisi 4 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 4 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 4 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 4 Mayıs 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
4 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BALA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.05.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 4.05.2021 15:00:00
Detay: ANA BARU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: KESİKÖPRÜ MAH GENELİ
YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.05.2021 09:50:00
Tamir Tarihi: 4.05.2021 15:00:00
Detay: Yenimahalle Yakacık Mah. 3976 sok içi pe100_ø90 içme suyu dağıtım hattı oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yakacık Mah. 3976 sok içi
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