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Su Kesintisi 4 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 4 Mayıs 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 4 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 4 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 4 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 4 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 4 Mayıs 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

4 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BALA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.05.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 4.05.2021 15:00:00
Detay: ANA BARU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: KESİKÖPRÜ MAH GENELİ

 

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.05.2021 09:50:00
Tamir Tarihi: 4.05.2021 15:00:00
Detay: Yenimahalle Yakacık Mah. 3976 sok içi pe100_ø90 içme suyu dağıtım hattı oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Yakacık Mah. 3976 sok içi

 

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