Su Kesintisi 4 Şubat 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 4 Şubat 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 4 Şubat Ankara Su Kesintisi!
İşte 4 Şubat 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
4 Şubat 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.02.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 4.02.2020 19:00:00
Detay: Karapürçek mahallesi içerisinde imalatı tamamlanan yeni hatların braşman bağlantı çalışması nedeni ile su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesi
- BALA SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 4.02.2020 09:35:00
Tamir Tarihi: 4.02.2020 16:30:00
Detay: ANA İLETİM BORU ARIZASI
Etkilenen Yerler: BALA AŞAĞIHACIBEKİR MAH
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