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Su Kesintisi 4 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 4 Temmuz 2019 Perşembe Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 4 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 4 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 4 Temmuz 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

4 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • MAMAK su kesintisi

Arıza Tarihi: 4.07.2019 10:00:00
Tamir Tarihi: 4.07.2019 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi kızılca mahallesinde enerji-sa nın bakım onarım çalışması nedeni ile p25 pompa istasyonunda enerji olmadığı için saat 18.00 a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: kızılca mahallesi yeni bayındır mahallesi kıbrıs mahallesi şahapgürler mahallesi kusunlar mahallesi kutludüğün mahallesi küçük kayaş mahallesi ve yeşilbayır mahallesi

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 4.07.2019 09:15:00
Tamir Tarihi: 4.07.2019 16:00:00
Detay: SANCAKTEPE MH 1596 SK İÇİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: SANACAKTEPE MH ŞEHİT KUBİLAY MH

  • BALA su kesintisi

Arıza Tarihi: 2.07.2019 15:35:00
Tamir Tarihi: 12.07.2019 17:35:00
Detay: ana iletim hattı boru arızası
Etkilenen Yerler: Bala afşar mah ve toki konutları kısmi üstkotlar su kesintisi

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