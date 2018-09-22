Su Kesintisi 4 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 4 Temmuz 2019 Perşembe Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 4 Temmuz 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 4 Temmuz 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

4 Temmuz 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

MAMAK su kesintisi

Arıza Tarihi: 4.07.2019 10:00:00

Tamir Tarihi: 4.07.2019 18:00:00

Detay: Mamak ilçesi kızılca mahallesinde enerji-sa nın bakım onarım çalışması nedeni ile p25 pompa istasyonunda enerji olmadığı için saat 18.00 a kadar su verilemeyecektir

Etkilenen Yerler: kızılca mahallesi yeni bayındır mahallesi kıbrıs mahallesi şahapgürler mahallesi kusunlar mahallesi kutludüğün mahallesi küçük kayaş mahallesi ve yeşilbayır mahallesi

KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 4.07.2019 09:15:00

Tamir Tarihi: 4.07.2019 16:00:00

Detay: SANCAKTEPE MH 1596 SK İÇİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI

Etkilenen Yerler: SANACAKTEPE MH ŞEHİT KUBİLAY MH

BALA su kesintisi

Arıza Tarihi: 2.07.2019 15:35:00

Tamir Tarihi: 12.07.2019 17:35:00

Detay: ana iletim hattı boru arızası

Etkilenen Yerler: Bala afşar mah ve toki konutları kısmi üstkotlar su kesintisi

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