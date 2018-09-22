  • BIST 1.088
  • Altın 458,161
  • Dolar 7,0010
  • Euro 8,2721
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 27 °C
»

Su Kesintisi 5 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 5 Ağustos Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 5 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 5 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos Ankara Su Kesintisi!

İşte 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

5 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.08.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 5.08.2020 12:00:00
Detay: HACILAR MAHALLESİ HACILAR BULVARI @150 LİK PVC BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANCAKDIR
Etkilenen Yerler: HACILAR MAHALLESİ VE BALLIKPINAR MAHALLESİ TAMAMI ETKİLENECEK

 

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kurban Bayramı'na yakışmadı, yine aynı manzara05 Ağustos 2020 Çarşamba 02:02
  • Kurbanda Cansuyu oldular05 Ağustos 2020 Çarşamba 01:01
  • Kısıtlamalar tekrar gelmeye başladı05 Ağustos 2020 Çarşamba 00:35
  • Güneşe Doğru05 Ağustos 2020 Çarşamba 00:01
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...04 Ağustos 2020 Salı 09:10
  • Sokakları ilmek ilmek dokunuyor04 Ağustos 2020 Salı 03:04
  • İkinci Millet Bahçesi geliyor04 Ağustos 2020 Salı 02:01
  • Sıfır araçta fırsatçılık04 Ağustos 2020 Salı 01:01
  • Başhekim Yıldız'a hayırlı olsun ziyareti30 Temmuz 2020 Perşembe 04:04
  • Diyetisyen Zehra Kelat bayram uyarısı! Beslenmeye Dikkat!30 Temmuz 2020 Perşembe 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti