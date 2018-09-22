Su Kesintisi 5 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 5 Ağustos 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos Ankara Su Kesintisi!
İşte 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
5 Ağustos 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.08.2020 09:20:00
Tamir Tarihi: 5.08.2020 12:00:00
Detay: HACILAR MAHALLESİ HACILAR BULVARI @150 LİK PVC BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANCAKDIR
Etkilenen Yerler: HACILAR MAHALLESİ VE BALLIKPINAR MAHALLESİ TAMAMI ETKİLENECEK
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.