  • BIST 108.562
  • Altın 272,399
  • Dolar 5,7435
  • Euro 6,3645
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

Su Kesintisi 5 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 5 Aralık 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 5 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 5 Aralık 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 5 Aralık 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

5 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • SİNCAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 5.12.2019 08:40:00
Tamir Tarihi: 5.12.2019 13:00:00
Detay: CEZAEVİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: CEZAEVİ ASKERİYE VE ATIŞ POLİGONU

  • KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 5.12.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 5.12.2019 18:00:00
Detay: OVACIK MAHALLESİ İÇERİSİNDE İMALATI TAMAMLANAN ŞEBEKE HATLARININ BAGLANTI CALIŞMALARI FİRMA TARAFINDAN GERCEKLEŞTİRİLECEGİNDEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: OVACIK - YAYLA MAHALLESİ VE CİVARI

  • TEMELLİ su kesintisi

Arıza Tarihi: 5.12.2019 08:50:00
Tamir Tarihi: 5.12.2019 14:00:00
Detay: TEMELLİ BELDESİ İSTİKLAL MAHALLESİ YUNUSEMRE CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: İSTİKLALA MAHALLESİ YUNUSEMRE CADDESİ VE ÇEVRESİ AK TOPRAKLIK MEVKİİ VE HAVA ALANI MEVKİİ

  • POLATLI su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 5.12.2019 09:45:00
Tamir Tarihi: 5.12.2019 13:00:00
Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ YILDIZTEPE CADDESİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

  • ÇANKAYA su kesintisi

Arıza Tarihi: 5.12.2019 09:45:00
Tamir Tarihi: 5.12.2019 21:00:00
Detay: Gaziosmanpaşa mahallesi T-18 Su Deposu Bakım Onarım Çalışmasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Ayrancı Mahallesi, Güzeltepe Mahallesi, Aziziye Mahallesi, Kavaklıdere Mahallesi, Umut Mahallesi, Küçükesat Mahallesi, Büyükesat Mahallesi, Esatoğlu Mahallesi, Göktürk Mahallesi, Metin Oktay Mahallesi, Murat Mahallesi, G.O.P. Mahallesi, Seyran Bağları Mahallesi, Tınaztepe Mahallesi, Zafertepe mahallesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Muhsin Ertuğrul Mahallesi ve civarı

  • TEMELLİ su kesintisi

Arıza Tarihi: 5.12.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 5.12.2019 14:00:00
Detay: TEMELLİ BELDESİ İSTİKLAL MAHALLESİ CELAL BAYAR CADDESİ İÇERİSİNDE ŞİRKET ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: GAZİ İSTİKLAL VE CUMHURİYET MAHALLELERİ

  • 9 Aralık 2019 Pazartesi Mamak Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 9.12.2019 02:00:00
Tamir Tarihi: 10.12.2019 10:00:00
Detay: Mamak ilçesi Harman mahallesi Mamak caddesi içinde Kanal inşaat daire başkanlığı uhtesinde yapımı devam eden Q 1800 lük yağmur hattına engel teşkil eden Q 800lük ile Q 500lük Duktil boru içme suyu şebeke hattının kısmi Olarak deplase edileceğinden 09.12.2019 Pazartesi günü saat. 02.00 ile 10.12.2019 Salı günü 10.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Diriliş, Gülveren, Harman mahallesi nin alt kotları, Hüseyin gazi mahallesi alt kotları, Bahceleriçi, Bahçelerüstü üst kotları, Misket mahallesi nin alt kotları, Dutluk, Boğaziçi alt kotları, Fahrikorutürk alt kotları, Üreğil, Akşemsettin mahallesi nin alt kotları, Büyük kayaş, Küçük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Kusunlar, Kıbrıs köyü, Eski Bayındır, Kızılcaköy alt kotları, Tepecik alt kotları, Şahapgürler

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da suyun metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKÄ°

Ankara Baraj Doluluk OranlarÄ± ve Su Seviyesi - ASKÄ° 11 Ocak 2019

3 Ocak 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - BaÅkent EDAÅ

Ankara'da doÄalgazÄ±n metrekÃ¼p fiyatÄ± ne kadar? 1 Ocak 2019 DoÄalgaz indirimi

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 4
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Dehşete düşüren olay! Hepsi ölü bulundu05 Aralık 2019 Perşembe 09:51
  • Ankara'da balık boyu denetimi05 Aralık 2019 Perşembe 09:45
  • Dünya gözünü Fransa'ya çevirdi: Macron'a büyük öfke05 Aralık 2019 Perşembe 09:43
  • İrem konuşamıyor göremiyor, yürüyemiyor... Çarpan serbest!05 Aralık 2019 Perşembe 09:35
  • Türkiye ve dünya gündemi 5 Aralık 201905 Aralık 2019 Perşembe 09:28
  • Pearl Harbor'da silahlı saldırı05 Aralık 2019 Perşembe 09:07
  • Kanada'dan şaşkına çeviren hamle!05 Aralık 2019 Perşembe 09:04
  • Meteoroloji'den kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı05 Aralık 2019 Perşembe 08:53
  • Çin’in işkencelerine karşı ABD’den yaptırım tasarısı05 Aralık 2019 Perşembe 08:52
  • Adana'da nefes kesen asayiş operasyonu05 Aralık 2019 Perşembe 08:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti