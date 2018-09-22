Su Kesintisi 5 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 5 Aralık 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 5 Aralık 2019 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
5 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- SİNCAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 5.12.2019 08:40:00
Tamir Tarihi: 5.12.2019 13:00:00
Detay: CEZAEVİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: CEZAEVİ ASKERİYE VE ATIŞ POLİGONU
- KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 5.12.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 5.12.2019 18:00:00
Detay: OVACIK MAHALLESİ İÇERİSİNDE İMALATI TAMAMLANAN ŞEBEKE HATLARININ BAGLANTI CALIŞMALARI FİRMA TARAFINDAN GERCEKLEŞTİRİLECEGİNDEN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: OVACIK - YAYLA MAHALLESİ VE CİVARI
- TEMELLİ su kesintisi
Arıza Tarihi: 5.12.2019 08:50:00
Tamir Tarihi: 5.12.2019 14:00:00
Detay: TEMELLİ BELDESİ İSTİKLAL MAHALLESİ YUNUSEMRE CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN SU ARIZASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: İSTİKLALA MAHALLESİ YUNUSEMRE CADDESİ VE ÇEVRESİ AK TOPRAKLIK MEVKİİ VE HAVA ALANI MEVKİİ
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 5.12.2019 09:45:00
Tamir Tarihi: 5.12.2019 13:00:00
Detay: ŞEHİTLİK MAHALLESİ YILDIZTEPE CADDESİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- ÇANKAYA su kesintisi
Arıza Tarihi: 5.12.2019 09:45:00
Tamir Tarihi: 5.12.2019 21:00:00
Detay: Gaziosmanpaşa mahallesi T-18 Su Deposu Bakım Onarım Çalışmasından Dolayı Su Kesintisi Yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Ayrancı Mahallesi, Güzeltepe Mahallesi, Aziziye Mahallesi, Kavaklıdere Mahallesi, Umut Mahallesi, Küçükesat Mahallesi, Büyükesat Mahallesi, Esatoğlu Mahallesi, Göktürk Mahallesi, Metin Oktay Mahallesi, Murat Mahallesi, G.O.P. Mahallesi, Seyran Bağları Mahallesi, Tınaztepe Mahallesi, Zafertepe mahallesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Muhsin Ertuğrul Mahallesi ve civarı
- TEMELLİ su kesintisi
Arıza Tarihi: 5.12.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 5.12.2019 14:00:00
Detay: TEMELLİ BELDESİ İSTİKLAL MAHALLESİ CELAL BAYAR CADDESİ İÇERİSİNDE ŞİRKET ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: GAZİ İSTİKLAL VE CUMHURİYET MAHALLELERİ
- 9 Aralık 2019 Pazartesi Mamak Su Kesintisi
Arıza Tarihi: 9.12.2019 02:00:00
Tamir Tarihi: 10.12.2019 10:00:00
Detay: Mamak ilçesi Harman mahallesi Mamak caddesi içinde Kanal inşaat daire başkanlığı uhtesinde yapımı devam eden Q 1800 lük yağmur hattına engel teşkil eden Q 800lük ile Q 500lük Duktil boru içme suyu şebeke hattının kısmi Olarak deplase edileceğinden 09.12.2019 Pazartesi günü saat. 02.00 ile 10.12.2019 Salı günü 10.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Diriliş, Gülveren, Harman mahallesi nin alt kotları, Hüseyin gazi mahallesi alt kotları, Bahceleriçi, Bahçelerüstü üst kotları, Misket mahallesi nin alt kotları, Dutluk, Boğaziçi alt kotları, Fahrikorutürk alt kotları, Üreğil, Akşemsettin mahallesi nin alt kotları, Büyük kayaş, Küçük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Kusunlar, Kıbrıs köyü, Eski Bayındır, Kızılcaköy alt kotları, Tepecik alt kotları, Şahapgürler
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