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Su Kesintisi 5 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 5 Aralık 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 5 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 5 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 5 Aralık 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 5 Aralık 2021 Pazar günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

5 Aralık 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 5.12.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 5.12.2021 11:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3573. SOKAK İÇİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YAKACIK MAHALLESİ BAĞLAR MEVKİ .OYUKLU MEVKİ VE CİVARI

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 5.12.2021 10:45:00
Tamir Tarihi: 5.12.2021 10:45:00
Detay: ŞEREFLİKOÇHİSAR TUZLA MAHALLESİ DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN KAYNAKLI 3 SAATLİK SU KESİNTİSİ
Etkilenen Yerler: TUZLA MAHALLESİ

GÜDÜL

Arıza Tarihi: 5.12.2021 11:00:00
Tamir Tarihi: 5.12.2021 17:00:00
Detay: GÜDÜL İLÇESİ YUKARIMAHALLE 19 MAYIS CADDESİ İÇERİSİNDE DOĞAL GAZ ÇALIŞMASI YAPAN YÜKLENİCİ FİRMANIN DAĞITIM SEBEKE HATTINA VERMİŞ OLDUĞU TAHRİBATTAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: YUKARI MAHHALE EMİRLER MAHALLESİ AŞAĞI MAHALLE YENİ MAHALLE

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