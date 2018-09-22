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Su Kesintisi 5 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 5 Ekim 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 5 Ekim Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 5 Ekim 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 5 Ekim 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 5 Ekim 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

5 Ekim 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.10.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 5.10.2020 13:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 05.10.2020 10:00 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 05.10.2020 13:00 ARIZA DETAY: POLATLI İLÇESİ: Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi Üzerinde Su Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmaktadır. Vemiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz ETKİLELEN YERLER: Cumhuriyet Mahallesi Bir Kısmı
Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi Bir Kısmı

 

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.10.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 5.10.2020 15:00:00
Detay: Yenimahalle Yakacik mah. 3892 cad içi ø100 pvc içme suyu dagitim şebeke hattinda oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapilmiştir
Etkilenen Yerler: Kuzey yildizi mah.Bizim yöre ve Aksa yapi koop civari

 

YENİMAHALLE PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.10.2020 00:00:00
Tamir Tarihi: 5.10.2020 12:00:00
Detay: Yenimahalle Yakacik mah.Yakacik bulvari ile 3884 sok köşe pe100_ø160 içme suyu dagitim şebeke hattinda oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapilmiştir
Etkilenen Yerler: Yakacik mah.3884 sok. civari

 

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