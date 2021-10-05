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Su Kesintisi 5 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 5 Ekim 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 5 Ekim 2021 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 5 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 5 Ekim 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ekim Ankara Su Kesintisi!

İşte 5 Ekim 2021 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler…

5 Ekim 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

Polatlı

Arıza Tarihi: 5.10.2021 11:00:00

Tamir Tarihi: 5.10.2021 17:00:00

Detay: POLATLI İLÇESİ GÜLVEREN MAHALLESİ RAİF ÇİÇEK CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA YÜKLENİCİ FİRMANIN VERMİŞ OLDUĞU ZARARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: GÜLVEREN MAHALLESİ YENİ SANAYİ BÖLGESİ

Kazan

Arıza Tarihi: 5.10.2021 10:05:00

Tamir Tarihi: 5.10.2021 13:05:00

Detay: Kahramankazan İlçesi, Saray Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı adresi içerisinde bulunan 160'lık içme suyu şebeke hattı arızasından dolayı kesinti yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Saraykent Sanayi sitesi, Keresteciler Sanayi Sitesi

Ayaş

Arıza Tarihi: 5.10.2021 10:50:00

Tamir Tarihi: 5.10.2021 17:00:00

Detay: Ayaş Sinanlı Hocasinan Mahallesi Okullar Caddesi içerisinde METSAL İNŞ Tarafından yapılan İçme Suyu Ana iletim hattı imalatı esnasında 180 lik içme Suyu Ana iletim hattı borusuna zarar vermesi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Hocasinan, Cuma ve Mahkeme Mahalleleri

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