Su Kesintisi 5 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 5 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 5 Kasım 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
5 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
KEÇİÖREN su kesintisi
Arıza Tarihi: 5.11.2019 10:20:00
Tamir Tarihi: 5.11.2019 15:00:00
Detay: HİSAR MAHALLESİ GEZİNTİ SOKAK İÇERİSİNDE FİRMA TARAFINDAN MEYDANA GETİRİLEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: HİSAR MAHALLESİ
ALTINDAĞ su kesintisi
Arıza Tarihi: 5.11.2019 12:40:00
Tamir Tarihi: 5.11.2019 17:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Battalgazi mahallesi 1851.cadde içindeki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Battalgazi mahallesinin bir kısmı
ÇANKAYA su kesintisi
Arıza Tarihi: 3.11.2019 10:50:00
Tamir Tarihi: 3.11.2019 16:00:00
Detay: ÇANKAYA YAŞAMKENT MAHALLESİ PARK CADDESİNDE ANİ ARIZADAN KAYNAKLI KESİNTİ YAŞANACAKTIR.BİLGİNİZE.
Etkilenen Yerler: PARK CADDESİ VE YAKIN ÇEVRESİ
SiNCAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 5.11.2019 14:30:00
Tamir Tarihi: 5.11.2019 16:30:00
Detay: SARAYCIK POMPADA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ MEVCUTTUR
Etkilenen Yerler: ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ - OSMANLI MAHALLESİ - PINARBAŞI MAHALLESİ - SARAYCIK MAHALLESİ
SiNCAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 5.11.2019 09:45:00
Tamir Tarihi: 5.11.2019 17:00:00
Detay: ŞENTEPE MAHALLESİ SARISALKIM SOKAK TA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ ( TOKİ VE BAĞ EVLERİ BÖLÜMÜ)
SiNCAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 5.11.2019 10:15:00
Tamir Tarihi: 5.11.2019 17:00:00
Detay: MEHMET AKİF MAHALLESİ ALİİHSAN SOKAKTA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
NALLIHAN su kesintisi
Arıza Tarihi: 5.11.2019 13:00:00
Tamir Tarihi: 5.11.2019 20:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Hacıbey mahallesi içme suyu depo bağlantısı yapılacağından içme suyu kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Nasuhpaşa mahallesi-Hacıbey mahallesi
BALA su kesintisi
Arıza Tarihi: 5.11.2019 10:45:00
Tamir Tarihi: 5.11.2019 15:30:00
Detay: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Bala ismetpaşa mah Kartaltepe mah Göztepe mah Hamidiye mah
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