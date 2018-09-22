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Su Kesintisi 5 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 5 Kasım 2019 Salı Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 5 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 5 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 5 Kasım 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

5 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

KEÇİÖREN su kesintisi

Arıza Tarihi: 5.11.2019 10:20:00
Tamir Tarihi: 5.11.2019 15:00:00
Detay: HİSAR MAHALLESİ GEZİNTİ SOKAK İÇERİSİNDE FİRMA TARAFINDAN MEYDANA GETİRİLEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: HİSAR MAHALLESİ

ALTINDAĞ su kesintisi

Arıza Tarihi: 5.11.2019 12:40:00
Tamir Tarihi: 5.11.2019 17:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Battalgazi mahallesi 1851.cadde içindeki içme suyu şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Battalgazi mahallesinin bir kısmı

ÇANKAYA su kesintisi

Arıza Tarihi: 3.11.2019 10:50:00
Tamir Tarihi: 3.11.2019 16:00:00
Detay: ÇANKAYA YAŞAMKENT MAHALLESİ PARK CADDESİNDE ANİ ARIZADAN KAYNAKLI KESİNTİ YAŞANACAKTIR.BİLGİNİZE.
Etkilenen Yerler: PARK CADDESİ VE YAKIN ÇEVRESİ

SiNCAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 5.11.2019 14:30:00
Tamir Tarihi: 5.11.2019 16:30:00
Detay: SARAYCIK POMPADA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ MEVCUTTUR
Etkilenen Yerler: ERTUĞRUL GAZİ MAHALLESİ - OSMANLI MAHALLESİ - PINARBAŞI MAHALLESİ - SARAYCIK MAHALLESİ

SiNCAN su kesintisi

Arıza Tarihi: 5.11.2019 09:45:00
Tamir Tarihi: 5.11.2019 17:00:00
Detay: ŞENTEPE MAHALLESİ SARISALKIM SOKAK TA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞENTEPE MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ ( TOKİ VE BAĞ EVLERİ BÖLÜMÜ) 

SiNCAN su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 5.11.2019 10:15:00
Tamir Tarihi: 5.11.2019 17:00:00
Detay: MEHMET AKİF MAHALLESİ ALİİHSAN SOKAKTA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

  NALLIHAN su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 5.11.2019 13:00:00
Tamir Tarihi: 5.11.2019 20:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Hacıbey mahallesi içme suyu depo bağlantısı yapılacağından içme suyu kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Nasuhpaşa mahallesi-Hacıbey mahallesi

BALA su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 5.11.2019 10:45:00
Tamir Tarihi: 5.11.2019 15:30:00
Detay: Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Bala ismetpaşa mah Kartaltepe mah Göztepe mah Hamidiye mah

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