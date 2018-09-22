Su Kesintisi 5 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 5 Kasım 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Kasım Ankara Su Kesintisi!
İşte 5 Kasım 2021 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
5 Kasım 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
AKYURT
Arıza Tarihi: 5.11.2021 08:45:00
Tamir Tarihi: 5.11.2021 13:00:00
Detay: AKYURT BALIKHİSAR MAHALLESİ ASELSAN YANINDA ALT YAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 160. PE 100 LÜKTE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR TARİH ,05.11.2021.SAAT 08.İLE 13.00 ARASI ETKİLENECEK YERLER GÜZELHİSAR ÇINAR BALIKHİSAR VE ASELSAN CİVARINDAKİ FABRİKALAR
Etkilenen Yerler: AKYURT GÜZELHİSAR MAH ÇINAR BALIKHİSAR ASELSAN VE ASELESAN CİVARINDAKİ FABRİKALAR KOMPLE ETKİLENECEKTİR
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 5.11.2021 09:30:00
Tamir Tarihi: 5.11.2021 15:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi hacılar mahallesi 1330 sokakta @ 100 Luk ducdil hattaki deplase çalışması nedeni ile 05/11/2021 saat 09:30 ile 15:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: 1329 , 1330 sokaklar ile andost sitesi ve civarı.
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 5.11.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 5.11.2021 15:10:00
Detay: ELMADAĞ İSMETPAŞA MAH PÜRLÜDEDE CADDESİNDEKİ Q100 ASBEST BORUDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YENİDOĞAN MAH İSMETPAŞA MAH YENİCE MAH
SİNCAN
Arıza Tarihi: 5.11.2021 10:15:00
Tamir Tarihi: 5.11.2021 12:00:00
Detay: Malıköy mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Malıköy mahallesi tamamı
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 5.11.2021 10:30:00
Tamir Tarihi: 5.11.2021 17:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YYAKACIKMAH.3834 CAD İÇİ Ø250 DUKTIL DAGITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: YAKACIK MAH.3890 SOK .3898 SOK İÇİ VE CİVARİ
İLGİLİ HABERLER
Uygulanmaktadır (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz).
Ankara'da suyun metreküp fiyatı ne kadar? 21 Ocak 2019 su indirimi ASKİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.