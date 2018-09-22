Su Kesintisi 5 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 5 Mart 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Mart Ankara Su Kesintisi!
İşte 5 Mart 2020 Perşembe günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
5 Mart 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
NALLIHAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.03.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 5.03.2020 15:00:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ HACIBEY MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARINDA İÇMESUYU HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: HACIBEY MAH. - YAZI MAH. - ALİAĞA MAH. - NASUHPAŞA MAH. - ATATÜRK MAH.
ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.03.2020 09:30:00
Tamir Tarihi: 5.03.2020 12:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Feridun çelik mahallesi 1730.sokak içindeki içme suyu şebeke boru bağlantısından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Feridun çelik mahallesinin bir kısmı.
SİNCAN SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.03.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 5.03.2020 17:00:00
Detay: Maraşal Çakmak Mahallesi Lise Caddesinde Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığınca İmalatı Devam Eden Pis Su ve Yağmur Suyu Hatlarının İçme Suyu Şebek Hattı ile Kesişmesinden Kaynaklı Hat Deplase Çalışması Yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: SELÇUKLU MAHALLESİ - MARAŞAL ÇAKMAK MAHALLESİ
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.03.2020 06:00:00
Tamir Tarihi: 5.03.2020 12:00:00
Detay: POLATLI İSTİKLAL MAHALLESİ AVCILAR CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR
Etkilenen Yerler: POLATLI İSTİKLAL MAHALLESİ -YENİMAHALLE
AYAŞ SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.03.2020 08:45:00
Tamir Tarihi: 5.03.2020 12:00:00
Detay: AYAŞ HACIRECEP MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ DAĞITIM HATTI
Etkilenen Yerler: AYAŞ HACIRECEP MH. HACIVELİ MH. YENİ TOKİ
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