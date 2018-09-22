Su Kesintisi 5 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 5 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 5 Mayıs 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
5 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.05.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 5.05.2020 12:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ AKKOL BAĞLARI NDA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI NDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ Bİ KISMI
GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.05.2020 09:10:00
Tamir Tarihi: 5.05.2020 13:00:00
Detay: haymana yolu hacıhasan mevkiindeki 280 lik şebeke hattı arızası sebebi ile oluşan su kesintisi
Etkilenen Yerler: Hacımuratlı yavrucuk gökçehöyük ikizce mahalleleri ile çatalarmut ; mogan sevgi çiçeği ; çalıkuşu siteleri etkilenecektir...
YENİKENT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.05.2020 05:00:00
Tamir Tarihi: 5.05.2020 17:00:00
Detay: Yenikent ;Mustafa Kemal Mahallesi, İnönü Caddesi ile Cumhuriyet Bulvarı Kesişiminde Ø 355’lik İçme Suyu Ana İletim Şebeke Hattında Meydana Gelen Arızadan Dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi - 29 Ekim Mahallesi - Fevzi Çakmak Mahallesi - Menderes Mahallesi - Adalet Mahallesi - Çoğlu Mahallesi - Organize Sanayi Bölgesi
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.