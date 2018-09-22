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Su Kesintisi 5 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 5 Mayıs 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 5 Mayıs Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 5 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 5 Mayıs 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Mayıs Ankara Su Kesintisi!

İşte 5 Mayıs 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

5 Mayıs 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.05.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 5.05.2020 12:00:00
Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ AKKOL BAĞLARI NDA MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI NDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ Bİ KISMI

 

GÖLBAŞI PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.05.2020 09:10:00
Tamir Tarihi: 5.05.2020 13:00:00
Detay: haymana yolu hacıhasan mevkiindeki 280 lik şebeke hattı arızası sebebi ile oluşan su kesintisi
Etkilenen Yerler: Hacımuratlı yavrucuk gökçehöyük ikizce mahalleleri ile çatalarmut ; mogan sevgi çiçeği ; çalıkuşu siteleri etkilenecektir...

 

YENİKENT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 5.05.2020 05:00:00
Tamir Tarihi: 5.05.2020 17:00:00
Detay: Yenikent ;Mustafa Kemal Mahallesi, İnönü Caddesi ile Cumhuriyet Bulvarı Kesişiminde Ø 355’lik İçme Suyu Ana İletim Şebeke Hattında Meydana Gelen Arızadan Dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal Mahallesi - 29 Ekim Mahallesi - Fevzi Çakmak Mahallesi - Menderes Mahallesi - Adalet Mahallesi - Çoğlu Mahallesi - Organize Sanayi Bölgesi

 

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