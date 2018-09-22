Su Kesintisi 5 Mayıs 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 5 Mayıs 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 5 Mayıs Ankara Su Kesintisi!
İşte 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
5 Mayıs 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.05.2021 08:40:00
Tamir Tarihi: 5.05.2021 17:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİ YENİMAHALLE ETİ CADDESİNDE MEYDANA GELEN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: YENİ MAHALLE BİR BÖLÜMÜ-CUMHURİYET MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.05.2021 09:15:00
Tamir Tarihi: 5.05.2021 19:30:00
Detay: Mamak ilçesi Kutlu mahallesi Dereboyu caddesi içinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam eden Q 1400 lük Çelik boru ana iletim hattına engel teşkil eden Q 125 Duktil boru içme suyu şebeke hattı 05.05.2021 çarşamba günü saat 19.30 a kadar su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler Dereboyu caddesi ile çevresi
ÇANKAYA PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.05.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 5.05.2021 17:00:00
Detay: Devlet mahallesi Atatürk Bulvarı TBMM önünde ani oluşan Ø PE100'lük temiz su borusu arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Devlet Mahallesi, Ayrancı Mahallesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi, Güvenevler Mahallesi ve civarı
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.05.2021 09:45:00
Tamir Tarihi: 5.05.2021 13:00:00
Detay: YENİ KENT MUSTAFA KEMAL MH. 12.CD İÇERİSİNDE OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR .
Etkilenen Yerler: 12 CADDE - 310 SOKAK - VE ÇEVRESİ
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.05.2021 10:00:00
Tamir Tarihi: 5.05.2021 12:00:00
Detay: ETİMESĞUT İLÇESİ ŞEKER MAHALLESİ 1424 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN Ø 100 LÜK DUKTİL TEMİZ SU ŞEBEKE ARIZASINDAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: ŞEKER MAHALLESİ GENELİ.
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.05.2021 07:00:00
Tamir Tarihi: 5.05.2021 17:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:05.05.2021 07 :00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :05.05.2021 17:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : GAZİ MAHALLESİ ANITTEPE CADDESİNDE OLUŞAN 315 LİK POLİTİLEN BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: ŞEHİTLİK MAHALLESİ GAZİ MAHALLESİ VE MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ GAZİ MAHALLESİ VE MEHMET AKİF MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 5.05.2021 07:00:00
Tamir Tarihi: 5.05.2021 15:00:00
Detay: ARIZA ONARIM TARİHİ:05.05.2021 07 :00 ARIZA BİTİŞ TARİHİ :05.05.2021 15:00 DETAY: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : KURTULUŞ MAHALLESİ SAVAŞÇI SOKAKTA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR ETKİLENECEK YERLER: KURTULUŞ MAHALLESİ VE ZAFER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAHALLESİ VE ZAFER MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
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